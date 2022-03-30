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شاهد.. جماهير سنغالية تعتدي على صلاح

الرياضة

شاهد.. جماهير سنغالية تعتدي على صلاح
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تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات توثق لحظة تعرض نجم منتخب مصر محمد صلاح لاعتداءات من جانب جماهير سنغالية بعد تأهل منتخب بلادهم إلى مونديال 2022 على حساب "الفراعنة".

وأظهر أحد الفيديوهات لقطات لجماهير سنغالية وهي تقذف صلاح بزجاجات ماء عندما اقترب النجم المصري من الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

وأظهر فيديو آخر، مشجعا سنغاليا داخل أرضية الملعب يحاول الاقتراب من صلاح، لكن حراس الأمن تمكنوا من إبعاد المشجع ورافقوا النجم المصري لغرف خلع الملابس.

وانتهت المباراة بفوز السنغال بركلات الترجيح 3-1، لتتأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وستكون هذه ثالث مشاركة للسنغال في كأس العالم، بعد أن بلغت ربع النهائي في 2002 وودعت دور المجموعات في 2018، فيما تجمدت مشاركات مصر، بطلة إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي)، عند 3 مرات في تاريخها (1934 و1990 و2018) لم تنجح فيها بتخطي دور المجموعات.

المصدر: مواقع التواصل

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