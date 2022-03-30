شاهد.. جماهير سنغالية تعتدي على صلاح

تداول رواد مواقع التواصل فيديوهات توثق لحظة تعرض نجم منتخب مصر محمد صلاح لاعتداءات من جانب جماهير سنغالية بعد تأهل منتخب بلادهم إلى مونديال 2022 على حساب "الفراعنة".

وأظهر أحد الفيديوهات لقطات لجماهير سنغالية وهي تقذف صلاح بزجاجات ماء عندما اقترب النجم المصري من الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

What have those Senegal fans in that section of the stadium gained from this? In the game there was a banner written "F@ck You Mo Salah" what is this hate towards Salah? He literally has not done anything wrong. So sad! #SENEGYpic.twitter.com/y5wAbOFuDX — Kenny Mlay (@PapiiKennyy7) March 29, 2022

What Senegal fans did today is outrageous and coward.

Look at what they did to Salah after they won, throwing things trying to hurt him. So much hate.

And look in the 2nd part of the video how Egyptians treated Mane in Cairo. Shame on Senegal 👎#EGYSENpic.twitter.com/NoHAbsVJke — KG (@ghoneim_khaled) March 29, 2022

وأظهر فيديو آخر، مشجعا سنغاليا داخل أرضية الملعب يحاول الاقتراب من صلاح، لكن حراس الأمن تمكنوا من إبعاد المشجع ورافقوا النجم المصري لغرف خلع الملابس.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



كارثة .. جماهير السنغال تقوم بمهاجمة محمد صلاح لحظة خروجه من ملعب المباراة!



pic.twitter.com/TztEfrlISf — Amr (@Amr21DS) March 29, 2022

وانتهت المباراة بفوز السنغال بركلات الترجيح 3-1، لتتأهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وستكون هذه ثالث مشاركة للسنغال في كأس العالم، بعد أن بلغت ربع النهائي في 2002 وودعت دور المجموعات في 2018، فيما تجمدت مشاركات مصر، بطلة إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي)، عند 3 مرات في تاريخها (1934 و1990 و2018) لم تنجح فيها بتخطي دور المجموعات.

المصدر: مواقع التواصل