مونديال قطر.. مباراة مصيرية بين البرتغال ومقدونيا الشمالية

يحتضن ملعب "دراغاو - Estadio do Dragao" بمدينة بورتو البرتغالية، اليوم الثلاثاء، نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، بين منتخب البرتغال وضيفه المقدوني الشمالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة المصيرية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

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المصدر: RT