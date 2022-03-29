مونديال قطر.. مباراة مصيرية بين البرتغال ومقدونيا الشمالية
AP Luis Vieira
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يحتضن ملعب "دراغاو - Estadio do Dragao" بمدينة بورتو البرتغالية، اليوم الثلاثاء، نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022، بين منتخب البرتغال وضيفه المقدوني الشمالي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (19:45) بتوقيت غرينتش.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض هذه المباراة المصيرية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:
Dia 𝙋, Dia de 𝙋𝙊𝙍𝙏𝙐𝙂𝘼𝙇! 🇵🇹 É este o nosso𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para hoje! 📝👥 #VamosComTudo #TeamPortugalpic.twitter.com/QFe86uXOcx— Portugal (@selecaoportugal) March 29, 2022
المصدر: RT