سحب تنظيم كأس إفريقيا من المغرب والجزائر

قررت الفيدرالية الإفريقية لكرة اليد سحب تنظيم النسخة 25 من بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 من المغرب والدورة 26 من الجزائر.

وحسب ماورد في موقع الفيدرالية، فإنه تقرر مناقشة شروط التحضير والتنظيم للنسخة 25 و26 من بطولة كأس إفريقيا.

وكشفت اللجنة التنفيذية للفيدرالية الإفريقية لكرة اليد عن ملاحظتها لوجود خلافات خارج الإطار الرياضي بين الطرف الجزائري والمغربي.

وجاء في البيان كذلك، أنه ترتب على هذه المعطيات وبالرغم من الجهود المبذولة لتجنب المقاطعة من الطرفين.

يلاحظ المجلس بأسف عميق أن الخلافات لا تزال قائمة ومن المرجح أن تعرض حسن سير هذه الأحداث للخطر.

المصدر: "ennaharonline.com"