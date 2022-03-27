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بوغبا يلمح إلى رحيله عن "الشياطين الحمر"

الرياضة

بوغبا يلمح إلى رحيله عن
Legion-Media
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ألمح اللاعب الدولي الفرنسي باول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 29 عاما إلى رحيله عن فريق "الشياطين الحمر" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بوغبا مع اليونايتد في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين للتجديد.

وقال بوغبا، في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "مستقبلي؟ أريد الفوز بالألقاب وأن ألعب من أجل شيء ما وهذا العام وفي السنوات القليلة الماضية لم نفز بأي لقب في مانشستر يونايتد. إنه شيء محزن".

وأضاف: "الموسم لم ينته بعد، ولكنه شبه انتهى بالنسبة لنا، بسبب عدم وجود ألقاب أخرى نلعب من أجلها".

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وودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد، كما خرج من الكؤوس المحلية في إنجلترا، ويبتعد عن دائرة المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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