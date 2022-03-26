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رونالدو يفوز بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد

الرياضة

رونالدو يفوز بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد
Legion-Media
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم السبت فوز نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ 37 عاما بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس الجاري.

وحصل رونالدو على الجائزة بعد تسجيله لثلاثة أهداف "هاتريك" أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الـ29 من "البريميرليغ"، وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها النجم البرتغالي على الجائزة بعد شهري سبتمبر وأكتوبر.

وتفوق رونالدو على منافسيه على الجائزة جادون سانشو وفريد، اللذان حظيا بشهر مثير للإعجاب أيضا.

ومع تبقي تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يتطلع رونالدو إلى زيادة غلته التهديفية (12 هدفا) وقيادة "الشياطين الحمر" إلى المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: manutd.com

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