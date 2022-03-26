نجم ريال مدريد يهاجم الصحافة الإسبانية بعد اتهامه بـ"الطفيلي"

وجه غاريث بيل جناح ريال مدريد، هجوما شديد اللهجة لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ووصف تعامل وسائل الإعلام معه بالمزعج.

وقامت الصحيفة الإسبانية بوصف بيل بأنه "طفيلي" الأسبوع الماضي، كما تعرض لاتهام بامتصاص أموال ريال مدريد طوال فترته مع النادي.

ويأتي ذلك على الرغم من مساعدة بيل الفريق في الفوز بـ14 لقبا بما في ذلك أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا خلال 9 سنوات.

كما تم اتهامه بتهربه من الكلاسيكو أمام برشلونة الأحد الماضي بادعاء الإصابة، بسبب انضمامه بشكل فوري لمعسكر ويلز بعد المباراة، ليقود بلاده للفوز على النمسا بتسجيل هدفين رائعين بالمواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2-1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وكتب بيل في بيان رسمي عبر حسابه على"تويتر": "في الوقت الذي ينتحر فيه بعض الناس بسبب قسوة وسائل الإعلام، أريد أن أعرف من يحاسب هؤلاء الصحفيين والمنافذ الإخبارية على المقالات التي يتم نشرها؟".

إقرأ المزيد

وأردف: "لحسن الحظ وبحكم خبرتي، أنا الآن أتمتع بجلد سميك خلال الفترة التي قضيتها في دائرة الضوء وأعرف كيف أتعامل مع هذه الأمور، ولكن هذا لا يعني أن هذه المقالات لا تسبب ضررا للأشخاص الذين يرون مثل هذه القصص الخبيثة والمزعجة تظهر في حقهم، كما أنني شاهدت الخسائر التي يمكن أن تلحقها وسائل الإعلام بصحة الناس العقلية والجسدية".

وأضاف: "تتوقع وسائل الإعلام مستويات خارقة من الرياضيين المحترفين، وهم أول من يقومون بالاحتفال معهم في الأوقات السعيدة، ولكن عندما تسير الأمور في الاتجاه المعاكس لا يظهرون ذرة من التعاطف تجاه الخطأ البشري، ويقومون بتمزيقهم وتشجيع ظهور الإحباط والغضب لدى معجبيهم".

وختم بيل حديثه: "الضغوط اليومية على الرياضيين هائلة، ومن الواضح جدا كيف يمكن أن تؤثر وسائل الإعلام بشكل سلبي على أي رياضي وتجعله شخصا متوترا وعلى حافة فقدان صوابه أمام الجميع".

جدير بالذكر أن المهاجم الويلزي البالغ 32 عاما ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل.

المصدر: "وكالات"