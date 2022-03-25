مصر تتجاوز السنغال بمساعدة النيران الصديقة وتقترب من مونديال قطر (فيديو)
حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على ضيفه السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع السنغالي ساليو سيسه بالخطأ في مرماه عندما ارتدت الكرة من القائم بعد تسديدة محمد صلاح وارتطمت بسيسه قبل أن تتابع طريقها لمعانقة الشباك السنغالية في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.
GOOOOOAAALL The King Mo Salah scores first one 🤩🔥🔥— Golazo (@lyyyyygh) March 25, 2022
Via 🎥: @Mohammad_zrek1@MoSalah#تصفيات_كأس_العالم#مصر_السنغالpic.twitter.com/BswZycpRer
وبهذا الفوز الثمين وضع المنتخب المصري قدما في كأس العالم بانتظار مباراة الإياب التي ستقام في السنغال الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المونديال القطري.
تصفيات كاس العالم افريقيا |— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) March 25, 2022
مصر 1 × 0 السنغال | هدف مصر الاول المدافع في مرماه HD🎥 #مصر_السنغالpic.twitter.com/wiRlGwyKMB
المصدر: RT