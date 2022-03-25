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مصر تتجاوز السنغال بمساعدة النيران الصديقة وتقترب من مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

مصر تتجاوز السنغال بمساعدة النيران الصديقة وتقترب من مونديال قطر (فيديو)
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حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على ضيفه السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع السنغالي ساليو سيسه بالخطأ في مرماه عندما ارتدت الكرة من القائم بعد تسديدة محمد صلاح وارتطمت بسيسه قبل أن تتابع طريقها لمعانقة الشباك السنغالية في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز الثمين وضع المنتخب المصري قدما في كأس العالم بانتظار مباراة الإياب التي ستقام في السنغال الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل إلى المونديال القطري.

المصدر: RT 

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