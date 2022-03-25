بالفيديو.. مصر تصعق السنغال بهدف مبكر
افتتح المنتخب المصري باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع ضيفه السنغالي ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".
وجاء هدف "الفراعنة" عن طريق السنغالي ساليو سيسه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.
GOOOOOAAALL The King Mo Salah scores first one 🤩🔥🔥— Golazo (@lyyyyygh) March 25, 2022
Via 🎥: @Mohammad_zrek1@MoSalah#تصفيات_كأس_العالم#مصر_السنغالpic.twitter.com/BswZycpRer
وستقام مباراة الإياب بين المنتخبين في السنغال الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل منهما إلى المونديال القطري.
تصفيات كاس العالم افريقيا |— عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) March 25, 2022
مصر 1 × 0 السنغال | هدف مصر الاول المدافع في مرماه HD🎥 #مصر_السنغالpic.twitter.com/wiRlGwyKMB
المصدر: RT