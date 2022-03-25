بالفيديو.. مصر تصعق السنغال بهدف مبكر

افتتح المنتخب المصري باب التسجيل مبكرا في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع ضيفه السنغالي ضمن ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

وجاء هدف "الفراعنة" عن طريق السنغالي ساليو سيسه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وستقام مباراة الإياب بين المنتخبين في السنغال الثلاثاء المقبل لحسم هوية المتأهل منهما إلى المونديال القطري.

تصفيات كاس العالم افريقيا |



مصر 1 × 0 السنغال | هدف مصر الاول المدافع في مرماه HD🎥 #مصر_السنغالpic.twitter.com/wiRlGwyKMB — عبدالوهاب صغير الأهدل (@ALAHDAL_CR7) March 25, 2022

المصدر: RT