نيمار ينال عقوبة جديدة

نال نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عقوبة جديدة.

وساهم نيمار في فوز البرازيل على تشيلي برباعية دون رد، في تصفيات كأس العالم، حيث سجل الهدف الأول من ركلة جزاء.

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إلا أن نجم بي إس جي حصل على بطاقة صفراء، ستحرم منتخب البرازيل من جهوده في المباراة القادمة من التصفيات ضد بوليفيا.

وحصل نيمار على هذا الإنذار نتيجة الاحتكاك بمدافع تشيلي، باولو دياز.

كما نال فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بطاقة صفراء، ستحرمه أيضا من مواجهة بوليفيا.

وسجل فينيسيوس الهدف الثاني للبرازيل في شباك شيلي، علما بأن منتخب السامبا ضمن تأهله لكأس العالم 2022.

المصدر:"وكالات"