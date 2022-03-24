اعتقال المقاتل الإيرلندي الشهير ماكغريغور

ألقي القبض على البطل السابق في منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، المقاتل الإيرلندي الشهير كونور ماكغريغور في دبلن العاصمة الإيرلندية بتهمة القيادة الخطرة وانتهاكات قواعد المرور.

ووفقا لصحيفة "إنديبينديت" بنسختها الإيرلندية، كان ماكغريغور يقود سيارته من نوع Bentley Continental GT، التي تقدر قيمتها بحوالي 185 ألف دولار.

Conor McGregor driving around the streets of Ireland:



*sound on* pic.twitter.com/9RZqp1afMy — MacMally🍀 (@MacMallyMMA) March 23, 2022

ولم تذكر الشرطة اسم المعتقل لكنها أشارت إلى أنه تم الإفراج عنه على ذمة التحقيق.

وعانى ماكغريغور من كسر في ساقه خلال نزاله مع الأمريكي داستن بوارييه في صيف عام 2021، ومنذ ذلك الحين لم يظهر المقاتل الإيرلندي في حلبة النزالات.

المصدر: matchtv