طرد رياضية أوكرانية من منتخب بلادها بسبب دعمها للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أعلن الاتحاد الأوكراني للتزحلق الفني على الجليد أن وزارة الرياضة الأوكرانية طردت أناستاسيا شابونوفا من المنتخب بسبب وضعها إعجاب على منشور يدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووضعت شابونوفا إعجابا على منشور للبطل الأولمبي الروسي في التزحلق على الجليد، يفغيني بلوشينكو، يدعم فيه العملية العسكرية لبلاده لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

يذكر أن شابونوفا البالغة 16 عاما مثلت المنتخب الأوكراني خلال أولمبياد بكين الشهر الماضي، وكانت قد مثلت قبلها المنتخب الروسي في الفئات العمرية الأصغر.

Украинскую фигуристку Шаботову исключили из сборной за лайк поста Плющенкоhttps://t.co/sG5Ii6z0Prpic.twitter.com/M0ppJ3q36N — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 23, 2022

ولم يتأخر رد بلوشينكو المتوج بالذهب الأولمبي في مناسبتين حيث صرح لوسائل الإعلام عن إعجابه الشديد بشابونوفا وشجاعتها، وأبدى دعما مطلقا لها وقال بأنها روسية الأصل ولذلك تدرك جيدا هدف العملية العسكرية الروسية.

«Как только найду ее контакты, сразу позвоню, поддержу. Приглашу к нам»



Плющенко поддержал украинскую фигуристку, исключенную из сборной страныhttps://t.co/K3VWevyuZvpic.twitter.com/qr7oX7gCfx — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 23, 2022

المصدر: rsport.ria.ru