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طرد رياضية أوكرانية من منتخب بلادها بسبب دعمها للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

الرياضة

طرد رياضية أوكرانية من منتخب بلادها بسبب دعمها للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
Legion-Media
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أعلن الاتحاد الأوكراني للتزحلق الفني على الجليد أن وزارة الرياضة الأوكرانية طردت أناستاسيا شابونوفا من المنتخب بسبب وضعها إعجاب على منشور يدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووضعت شابونوفا إعجابا على منشور للبطل الأولمبي الروسي في التزحلق على الجليد، يفغيني بلوشينكو، يدعم فيه العملية العسكرية لبلاده لحماية دونباس واجتثاث النازيين الجدد من أوكرانيا.

يذكر أن شابونوفا البالغة 16 عاما مثلت المنتخب الأوكراني خلال أولمبياد بكين الشهر الماضي، وكانت قد مثلت قبلها المنتخب الروسي في الفئات العمرية الأصغر.

ولم يتأخر رد بلوشينكو المتوج بالذهب الأولمبي في مناسبتين حيث صرح لوسائل الإعلام عن إعجابه الشديد بشابونوفا وشجاعتها، وأبدى دعما مطلقا لها وقال بأنها روسية الأصل ولذلك تدرك جيدا هدف العملية العسكرية الروسية.

المصدر: rsport.ria.ru

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