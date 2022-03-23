روسيا تعتزم تقديم طلب لاستضافة أمم أوروبا عامي 2028 و2032

أكد سيرغي أنوخين عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن روسيا ستقدم "طلبا مزدوجا" لاستضافة نسختي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم عامي 2028 و2032.

وعلى هامش اجتماع الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الأربعاء قال أنوخين: "سنقدم طلبا لتنظيم بطولة أمم أوروبا عامي 2028 و2032".

يذكر أن روسيا استضافت آخر نسخة من كأس العالم عام 2018، وهي النسخة الأنجح في تاريخ المونديال على الإطلاق باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ورئيسه جياني إنفانتينو.

كما استضافت مدينة سان بطرسبورغ الروسية العديد من مباريات النسخة الأخيرة من بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب فيروس كورونا وأقيمت على ملاعب 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها.

РФС подаст заявку на проведение чемпионатов Европы-2028 и 2032https://t.co/SFjp7w6huUpic.twitter.com/YfwpES52VT — РИА Новости Спорт (@rsportru) March 23, 2022

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ويأتي قرار الاتحاد الروسي لكرة القدم وسط أجواء مشحونة مع الاتحادين، الدولي "الفيفا" والأوروبي "اليويفا" بعد قراراتهما التمييزية وغير المسبوقة في الـ28 من فبراير الماضي باستبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم "قطر 2022" وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة موسكو مباراة الملحق الأوروبي المؤهلة إلى مونديال قطر بين المنتخبين الروسي والبولندي في الـ24 من مارس الجاري، على أن يلعب الفائز من المواجهة، على أرضه في الـ29 من مارس، مع الفائز من مباراة السويد والتشيك لخطف بطاقة المشاركة في مونديال قطر عن المسار الثاني في الملحق الأوروبي.

وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم مرارا على أسفه من قرارات "الفيفا" و"اليويفا" مؤكدا أنه يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة كأحد أهم المبادئ، والآن يقررون بشكل صارخ التعدي على حرمة هذا المبدأ وحرمان لاعبي ومشجعي كرة القدم الروس وعشاق المنتخب الروسي حول العالم من رؤية منتخب "الدب الروسي" في المونديال.

المصدر: rsport.ria.ru