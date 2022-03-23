المصنفة أولى بارتي تصدم عالم كرة المضرب

صدمت الأسترالية، آشلي بارتي، عالم التنس بعدما قررت أن تضع حدا لمسيرتها في الملاعب بعمر 25 عاما فقط، لتؤكد أن ما ألمحت اليه بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة لم يكن من فراغ.

وقالت بارتي المصنفة أولى عالميا، في مقطع فيديو اليوم الأربعاء على "إنستغرام": "اليوم صعب ومليء بالمشاعر بالنسبة لي حيث أعلن اعتزال كرة المضرب".

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وفي مقطع الفيديو المؤثر الذي صورته بجانب صديقتها المقربة وشريكتها السابقة في فئة الزوجي، كايسي ديلاكوا، قالت بارتي إنها: "ممتنة لكل شيء قدمته لي هذه الرياضة".

وتابعت: "أنا سعيدة جدا ومستعدة جدا وأنا أعرف في الوقت الحالي في قلبي كشخص، أن هذه هي الخطوة الصحيحة. أنا ممتنة جدا لكل شيء قدمته لي كرة المضرب. لقد منحتني كل شيء حلمت به وأكثر".

المصدر: "أ ف ب"