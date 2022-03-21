مشوار ديبالا مع يوفنتوس يشارف على النهاية

أعلن المدير الإداري لفريق يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو أريفابيني اليوم الاثنين أن فريق "السيدة العجوز" لن يقدم عرضا جديدا للأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عدة عن أريفابيني قوله إنه "بوصول الصربي دوسان فلاهوفيتش في يناير لم يعد دور ديبالا مركزيا. كان من الأفضل اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده".

Paulo Dybala is set to leave Juventus as a free agent in the summer after failing to agree to a new deal, per multiple reports pic.twitter.com/vZpx2VWjye — B/R Football (@brfootball) March 21, 2022

وانضم ديبالا البالغ 28 عاما إلى يوفنتوس في العام 2015 ولكن غياباته العديدة بسبب الإصابة مؤخرا أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".

There’s NO agreement between Juventus and Paulo Dybala. He will not sign a new deal at current conditions, while his contract runs out in June - he’s set to leave as free agent @SkySport 🚨🇦🇷 #Dybala



Juventus position is now clear after meeting with Dybala’s agent today morning. pic.twitter.com/Ubmg0uH7RQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 21, 2022

وستكون أندية عدة في السباق إلى ضم صانع الألعاب الأرجنتيني، بينها إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد الإسباني وفقا لصحيفة "غازيتا ديلو سبور" الإيطالية.

المصدر: أ ف ب