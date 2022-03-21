"الفيفا" يفتح باب التطوع في كأس العالم "قطر 2022"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الاثنين، فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أمام 20 ألف متطوع سيعملون في 45 مجالا.

واشترط "الفيفا" أن يكون عمر المتقدمين 18 عاما في أكتوبر من هذا العام، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم من خلال منصة Volunteer.fifa.com بشرط إجادة اللغة الإنجليزية، كما أن التحدث باللغة العربية يمنح المتقدم ميزة إضافية. ولا يشترط أن يكون لدى المتقدمين خبرة سابقة، ويرحب بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافة أنحاء العالم.

وسيعمل المتطوعون في 45 جانبا تشغيليا خلال المونديال، في المواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة، مثل الملاعب ومراكز التدريب والمطارات ومناطق المشجعين والفنادق ووسائل النقل العام.

😍 أصبح الآن الباب مفتوحاً أمام تقديم الطلبات للمشاركة في فريق المتطوعين لكأس العالم FIFA #قطر2022. من المنتظر تسجيل 20 ألف متطوع ليكونوا جزءً من تاريخ #كأس_العالم



هل تريد المشاركة كمتطوع في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™؟ تقدم بطلبك الآن 👈 https://t.co/e9zuBQnHT8pic.twitter.com/CkVuFbgSvP — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) March 21, 2022

وستقام كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، وستبدأ بعض الوظائف التطوعية من 1 أكتوبر.

يذكر أن المتطوعين الذين سيقع عليهم الاختيار سيحصلون على زي محدود الإصدار من علامة أديداس، مع وجبة طعام خلال مناوبة التطوع، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العام مجانا.

وبمناسبة انطلاق أكبر برنامج تطوعي في تاريخ قطر، يقام الليلة حفل في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة، عند الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. ويشهد الحفل مشاركة نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، والذين سيوجهون الدعوة إلى المتطوعين المحتملين للتسجيل في البرنامج، وسيجري بث فعاليات الحفل مباشرة عبر قناة FIFA على Youtube.

المصدر: fifa.com