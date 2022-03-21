فريتز يوقف سلسلة انتصارات نادال ويحرز ثاني لقب في مسيرته (فيديو)

ألحق الأمريكي تايلور فريتز الخسارة الأولى بالإسباني رافائيل نادال بعام 2022 منهيا سلسلة من 20 فوزا تواليا، ليحقق لقبه الثاني في مسيرته بتتويجه بدورة إنديان ويلز الأمريكية للأساتذة.

وتمكن فيرتز البالغ 24 عاما من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و7-6.

Triumphant Taylor! 👏



An inspired @Taylor_Fritz97 pulls off spectacular win over Nadal 6-3 7-6 to win the biggest title of his career!#IndianWellspic.twitter.com/lxWCRvSji6 — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2022

وحرم فريتز المصنف عشرون عالميا منافسه الإسباني المخضرم (35 عاما) والمصنف الرابع عالميا من تحقيق لقبه الرابع هذا العام ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الماسترز الذي يحمله الصربي نوفاك دجوكوفيتش (37).

وقال فريتز الذي حقق أكبر لقب في مسيرته بعد تتويجه سابقا في دورة إيستبورن عام 2019: "إنه حلم من أحلام الطفولة. أن أفوز بهده البطولة خصوصا، إنديان ويلز، إنه حلم يراودك منذ طفولتك ولا تعتقد أنه سيتحقق".

ولعب فريتز في ظل آلام في الكاحل الأيمن كانت ستجبره على الانسحاب من النهائي، إلا أنه قاومها ليصبح أول أمريكي يتوج باللقب منذ أندري أغاسي عام 2001.

Extra Special 🙌🇺🇸



1st American man to win the title here since Andre Agassi in 2001!@Taylor_Fritz97#IndianWellspic.twitter.com/8K8RRoHiMo — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2022

وسبق لنادال أن توج هذا العام بدورات ملبورن، وأستراليا المفتوحة حيث انفرد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى في التاريخ (21) وأكابولكو المكسيكية، وحقق 20 انتصارا تواليا في طريقه إلى النهائي في كاليفورنيا.

وكانت هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها اللاعبان، بعد نهائي أكابولكو في العام 2020 الذي حسمه الإسباني لصالحه.

المصدر: أ ف ب