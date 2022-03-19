زينيت بطرسبورغ يهزم أرسنال ويواصل زحفه نحو اللقب

كرم فريق زينيت بطرسبورغ وفادة ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا، بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا هدفين متتاليين لفريق العاصمة الشمالية، عند الدقيقتين (44 و55).

إقرأ المزيد

ومن ثم اختتم مواطنه يوري ألبيرتو ثلاثية أصحاب الأرض، قبل دقيقة واحدة فقط من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع فريق زينيت بطرسبورغ رصيده بعد هذا الفوز إلى 48 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن وصيفه دينامو موسكو، الذي يستضيف فريق روستوف غدا الأحد، في ختام مباريات هذه الجولة أيضا.

في المقابل، توقف رصيد فريق أرسنال عند 20 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT