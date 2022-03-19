الزمالك يعود من أنغولا بتعادل سلبي

خرج نادي الزمالك المصري بتعادل سلبي من ملعب مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولم يتمكن أحد من الطرفين في هز شباك الآخر على مدار شوطي المباراة التي جرت على ملعب "11 نوفمبر" بالعاصمة لواندا.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط ويحتل في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، وكان قد ودع البطولة في الجولة الماضية.

بينما تصدر نادي بترو أتلتيكو قائمة المجموعة برصيد 11 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين وصيفه نادي الوداد الرياضي المغربي، الذي يحل ضيفا على الفريق الأنغولي الآخر ساجرادا اسبيرانسا في وقت لاحق من اليوم أيضا.

وضمن فريقا بترو أتلتيكو قائمة والوداد الرياضي تأهلهما إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: RT