شاهد.. هدف عمر السمومة في ليلة حالكة

مني نادي أهلي جدة بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه الهلال (2-4)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل المهاجم السوري عمر السومة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 69 من ضربة الجزاء، وأضاف زميله المدافع المقدوني الشمالي إزغان أليوسكي الهدف الثاني عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

👏 قووووووووووول!

عمر السومة يقلص الفارق#الهلال_الأهليpic.twitter.com/C3DJ1r65SO — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 18, 2022

وأحرز المهاجم النيجيري أوديون إيغالو ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" للهلال في الشوط الأول، بينما تكفل زميله المهاجم المالي موسى ماريغا بتسجيل الهدف الرابع "للزعيم" بحلول الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ورفع الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 49 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن المتصدر نادي الاتحاد، الذي تغلب بدوره على الحزم بثلاثية نظيفة.

في المقابل، توقف رصيد أهلي جدة عند 28 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT