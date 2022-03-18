مواجهة مصرية سودانية على "صفيح ساخن"

يواجه نادي الأهلي المصري منافسه المريخ السوداني في مباراة هامة اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السنغالي، ماجيتي نداي، صفارة بداية المباراة في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسيبدأ الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني (56 عاما)، المدير الفني للنادي الأهلي، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه السوداني:

twitter/AlAhly

ويحتل نادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق 7 نقاط خلف المتصدر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، الذي يستضيف بدوره غدا السبت، النادي السوداني الآخر الهلال، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا.

في المقابل، يشغل المريخ المركز الرابع الأخير في جدول ترتيب المجموعة، كذلك برصيد 4 نقاط.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والمريخ قد انتهت بفوز الفريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا قبل الجولة الخامسة:

1 - ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) - 10 نقاط

2 – الأهلي (مصر) - 4 نقاط

3 – الهلال (السودان) - 4 نقاط

4 – المريخ (السودان) - 4 نقاط.

المصدر: "@Officialahlysc"