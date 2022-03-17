دورتموند يشعل الصراع مع البايرن في الدوري الألماني

أشعل بوروسيا دورتموند الصراع مع غريمه بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بفوزه القاتل على مضيفه ماينز 1-0، أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ25.

وبعد تعثر البايرن السبت أمام مضيفه هوفنهايم بالتعادل 1-1، قلص دورتموند الفارق الذي يفصله عن غريمه البافاري إلى سبع نقاط بفوزه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 1-0 الأحد الماضي، ثم حصل أمس الأربعاء على فرصة تقليص الفارق الى أربع نقاط واستثمرها بفضل البلجيكي أكسل فيتسل الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة المؤجلة ضد ماينز.

وجاء هدف فيتسل في الدقيقة 87.

وهذا الهدف أدخل دورتموند بقوة في الصراع مع البايرن، لا سيما أن الفريقين سيتواجهان في معقل الأخير "أليانز أرينا"، في 23 أبريل المقبل ضمن المرحلة الـ31.

ويبقى الدوري الأمل الوحيد لدورتموند في إنقاذ موسمه بعدما ودع مسابقة الكأس المحلية من ثمن النهائي على يد سانت باولي من الدرجة الثانية، وخرج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بحلوله ثالثا خلف أياكس أمستردام الهولندي وسبورتينغ البرتغالي، ثم من الملحق الإقصائي لمسابقة "يوروبا ليغ" على يد رينجرز الاسكتلندي.

المصدر: وكالات