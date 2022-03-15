السعودية تستعد لإطلاق "رالي جميل للسيدات"

ينطلق غدا الأربعاء، في مدينة حائل السعودية، "رالي جميل للسيدات"، الذي يعد أول رالي ملاحي للسيدات على الطرقات الوعرة والوحيد من نوعه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسينطلق الحدث في قصر القشلة التاريخي، ويشرف عليه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من الاتحاد الدولي للسيارات عبر لجنة "نساء في رياضة السيارات".

ويعتبر "رالي جميل"، حدثا استثنائيا وتاريخيا في سباقات السيارات في الخليج العربي، ويتركز أكثر حول اعتماد المهارات الملاحية لعبور المسار الذي سيغطي يوميا مسافة تتراوح بين 300 و500 كيلومتر تنطلق من مدينة حائل ثم مدينة القصيم وينتهي في العاصمة الرياض مرورا بمنطقة القصيم.

جدير بالذكر أنه منذ الإعلان عن التسجيل في الرالي، شهدت المسابقة إقبالا كبيرا من قبل السيدات الراغبات في المشاركة.

المصدر: سبق