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راعي تشيلسي يرفض التخلي عنه في أزمته

الرياضة

راعي تشيلسي يرفض التخلي عنه في أزمته
AFP
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قررت إحدى الشركات الراعية لنادي تشيلسي، عدم التخلي عنه في ظل الأزمة التي يعيشها مؤخرا، وفقا لصحيفة "الأتلتيك".

وبات النادي اللندني مهددا بخسائر مالية فادحة، في ظل العقوبات المفروضة من قبل الحكومة البريطانية على مالكه الروسي، رومان أبراموفيتش، بسبب علاقته الوطيدة بالرئيس فلاديمير بوتين.

لكن شركة "Nike" الأمريكية رفضت إيقاف رعايتها للبلوز، حيث أكدت التزامها بالعقد المبرم بين الطرفين في 2016.

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ويمتد العقد المبرم بين تشيلسي والراعي الأمريكي لمدة 15 عاما، ويقضي بحصول النادي على 900 مليون جنيه إسترليني، بواقع 60 مليونا في الموسم الواحد.

ورفضت "Nike" السير على خطى شركة "Three" للاتصالات، التي أعلنت رفضها الاستمرار في رعاية تشيلسي، مطالبة النادي بإزالة شعارها عن قميصه.

ومن المتوقع أن يخسر تشيلسي أموالا طائلة، خلال الأسابيع المقبلة، إذا استمر حرمانه من بيع تذاكر مبارياته، فضلا عن تجميد عملية بيعه، لكن الحكومة البريطانية قالت إنها ستساعد النادي في هذه الأزمة.

المصدر: "وكالات"

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