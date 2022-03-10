أوكرانيا تشطب تاريخ أكثر لاعب خوضا للمباريات الدولية

فرض الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، سلسلة عقوبات مشددة على قائد منتخب أوكرانيا السابق أناتولي تيموشوك، بسبب استمراره في العمل مع فريق زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

وأعلنت لجنة الأخلاقيات واللعب النظيف بالاتحاد الأوكراني، عن العقوبات المقترحة ضد تيموشوك، الذي يحمل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين الأوكرانيين خوضا للقاءات الدولية (144 مباراة)، الأربعاء، واتهمته باللجوء لـ "خيار واع" من شأنه "الإضرار بصورة كرة القدم الأوكرانية".



وكان تيموشوك البالغ 42 عاما، أحد الفائزين ببطولة دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ الألماني عام 2013، حيث قضى 4 أعوام في بطولة الدوري الألماني، كما سبق له اللعب مع فريق زينيت، الذي عاد إليه من جديد عام 2016 للعمل في منصب تدريبي.

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وأعلن محققو لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الأوكراني، أنه في ضوء استمرار تيموشوك في العمل مع زينيت، في ظل العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، فإن اللاعب السابق "انتهك لائحة الأخلاق واللعب النزيه الخاصة بالاتحاد".

وذكرت لجنة الأخلاقيات في بيان رسمي: "منذ بداية العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، لم يكتف تيموشوك، القائد السابق للمنتخب الأوكراني، بعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية في هذا الصدد فحسب، لكنه لم يوقف تعاونه مع نادي (المعتدي)"، حسب البيان الأوكراني.

وأضافت اللجنة: "من خلال اتخاذ هذا الاختيار الواعي وعن قصد، يضر تيموشوك بصورة كرة القدم الأوكرانية".



وكشفت اللجنة أنها تعتزم مطالبة القيادة العليا داخل الاتحاد الأوكراني، بسحب رخصة التدريب الاحترافي لتيموشوك، ومطالبة السلطات العامة بتجريده من الجوائز والأوسمة التي حصل عليها من الدولة.

وعلاوة على ذلك، أفادت اللجنة بأنها ستطلب شطب اسمه كفائز في المسابقات المحلية على مستوى الأندية في أوكرانيا، واستبعاده من السجل الرسمي للاعبين الذين مثلوا المنتخبات الوطنية الأوكرانية.

يذكر أن تيموشوك توج بالدوري الممتاز وكأس أوكرانيا وكأس السوبر مع شاختار دونيتسك، قبل أن يشرع في أول فترة له مع زينيت.

المصدر: "وكالات"