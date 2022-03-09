البرتغالي نيتو يحتفل بعيد ميلاده الـ22 بتمديد عقده مع ولفرهامبتون الإنجليزي

مدد الجناح البرتغالي بيدرو نيتو الذي أطفأ اليوم الأربعاء شمعته الـ22 عقده مع ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي حتى عام 2027.

وانضم نيتو إلى ولفرهامبتون قادما من لاتسيو الإيطالي عام 2019 وسجل في صفوفه 10 أهداف في 83 مباراة في مختلف المسابقات. وأصيب في أبريل الماضي في ركبته وغاب عن الملاعب حتى الشهر الماضي.

وقال المدير التقني لفريق ولفرهامبتون سكوت سيلارز لموقع النادي الرسمي: "إنه (التجديد) مكافأة له. عاد من الإصابة وبذل الكثير من الجهود للعودة، وبالتالي الأمر جيد بالنسبة إلى جميع الأطراف".

وأضاف: "لقد التزم بأن يقدم أفضل ما لديه وظهر ذلك من خلال عودته السريعة من الحضيض، لكننا نعتقد بأنه لا يزال يستطيع تقديم المزيد".

The full story as Pedro Neto commits to five more years at the club.



✍️🗞 — Wolves (@Wolves) March 9, 2022

يذكر أنه تم اختيار نيتو لاعب العام موسم 2020-2021 في صفوف "الذئاب" قبل أن يتعرض للإصابة.

المصدر: "أ ف ب"