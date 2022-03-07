 
مباشر
عاجل
رئيس الوفد الروسي: توقعاتنا من الجولة الثالثة للمفاوضات مع أوكرانيا لم تتحقق

توتنهام هوتسبير يكتسح إيفرتون بخماسية نظيفة

الرياضة

توتنهام هوتسبير يكتسح إيفرتون بخماسية نظيفة
Legion-Media Jacques Feeney
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjr6

أمطر توتنهام هوتسبير شباك ضيفه إيفرتون بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل خماسية أصحاب الأرض كل من لاعب إيفرتون مايكل كين بالخطأ في مرماه (د.14) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (د.17) وهاري كين "هدفين" في الدقيقتين 37 و55، والإسباني سيرخيو ريغيلون (د.46).

وبهذا الفوز العريض، رفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا