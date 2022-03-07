محرز وصلاح يتفوقان برقم تاريخي

يواصل الثنائي العربي الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، التألق في قيادة فريقيهما مانشستر سيتي وليفربول للتنافس على لقبي البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وعقب ثنائية محرز في "ديربي مانشستر" أمام اليونايتد، أمس الأحد، ساهم في فوزه فريقه على مانشستر يونايتد (4-1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من "البريمير ليغ".

وحقق النجم الجزائري رقما مميزا بين لاعبي باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا ينافسه فيه إلا المصري صلاح.

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ويعد محرز وصلاح الوحيدين بين كل لاعبي أندية البريميرليغ، اللذين تجاوزوا رصيد 20 هدفا في كل المسابقات، حيث تمكن نجم مانشستر سيتي البالغ 31 عاما، من تسجيل 21 هدفا، (10 أهداف في الدوري الإنجليزي و6 في دوري أبطال أوروبا، هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية،3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي).

وتقدم النجم الجزائري إلى المركز الرابع في ترتيب أفضل هداف الدوري الممتاز للموسم الجاري حتى الآن، مع عدد من اللاعبين.

أما صلاح، فسجل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز و8 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، في حين أنه لم ينجح في التسجيل في مباريات كؤوس إنجلترا، إذ نادرا ما كان يعتمد عليه مدربه يورغن كلوب في المسابقتين.

ويتربع صلاح، على عرش صدارة الهدافين برصيد 19 هدفا، بالرغم من فشله في هز شباك ضيفه وست هام يونايتد (1-0) في اللقاء الذي جمعهما السبت، على ملعب "أنفيلد"، كذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري.

المصدر: "وكالات"