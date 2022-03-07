جيرو يعادل رقم إبراهيموفيتش

انتزع ميلان فوزا بشق الأنفس على حساب مضيفه نابولي، بهدف نظيف على ملعب دييغو مارادونا، أمس الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وتمكن الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم ميلان، من تسجيل هدف فريقه في شباك نابولي في الدقيقة 49، بعد ركلة حرة ثابتة نفذت داخل المنطقة شتتها الدفاع لتصل إلى تونالي الذي أطلق تسديدة أرضية حول جيرو اتجاهها إلى داخل الشباك.

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وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن جيرو تمكن من تسجيل هدف خارج ملعب فريقه في الدوري لأول مرة منذ 15 ديسمبر 2020.

وأضافت أن آخر هدف سجله جيرو خارج أرضه، كان بمباراة تشيلسي أمام وولفرهامبتون في البريميرليغ.

ووصل المهاجم الفرنسي إلى الهدف رقم 8 هذا الموسم، ليتساوى مع زلاتان إبراهيموفيتش نجم الروسونيري، في صدارة هدافي ميلان بالكالتشيو.

يذكر أن ميلان تصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر، صاحب الـ 58 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة للنيراتزوري.

المصدر: "وكالات"