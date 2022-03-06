نادي المقاولون العرب يحتفي بكلمات صلاح (فيديو)

احتفى نادي المقاولون العرب المصري لكرة القدم، بحديث النجم العالمي محمد صلاح، عن ذكرياته وأيامه الأولى التي قضاها في الفريق قبل رحلة الاحتراف خارج البلاد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع "فيسبوك"، فيديو من مقابلة صلاح مع قناة "DMC" المصرية، والتي أذيعت الجمعة الماضي، وتحدث خلالها النجم المصري عن ذكرياته في بداية مسيرته الكروية مع المقاولون العرب.

وعلق المقاولون على الفيديو قائلا: "العالمي محمد صلاح يحكي ذكرياته في نادي المقاولون العرب ويشيد بقطاع الناشئين".

وكان صلاح قد أشاد خلال حديثه بقطاع الناشئين في النادي، قائلا "المقاولون على مدار تاريخه من أفضل الأندية التي تخرج الناشئين في مصر، وعندما ذهبت إليه كنت سعيدا جدا".

وكشف صلاح خلال المقابلة التلفزيونية عن أجمل اللحظات التي عاشها مع المقاولون العرب، والأحلام التي راودته والتي تحققت لاحقا على أرض الواقع.

وكان صلاح، بدأ مسيرته الكروية في نادي المقاولون العرب قبل أن يحترف في أوروبا من بوابة نادي بازل السويسري عام 2012، ليتنقل بعدها بين فرق تشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل الوصول صيف 2017 إلى نادي ليفربول، الذي يتألق في صفوفه حاليا.

المصدر: وكالات