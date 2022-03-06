شكوك حول مشاركة رونالدو في "ديربي" مانشستر

تحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، المقررة مساء اليوم الأحد، وذلك بعد غيابه عن آخر تجمع لفريقه قبل المواجهة المرتقبة.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز"، أن مدرب مانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، قام بتجميع التشكيلة المعتادة المكونة من 21 لاعبا في فندق "ذا لوري"، ولم يكن رونالدو حاضرا مع زملائه في الفريق.

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وأضافت الصحيفة، أن القائمة لم تشمل أيضا كلا من الأوروغوياني إدينسون كافاني على الرغم من إشارة رانغنيك إلى أنه سيكون متاحا للمباراة، ورافائيل فاران، ولوك شو، فيما تم استدعاء إيريك بايلي إلى تشكيلة يونايتد للمرة الأولى منذ شهرين.

وفي حال غياب رونالدو عن "ديربي" مانشستر، فقد يتشكل خط هجوم يونايتد من الثلاثي ماركوس راشفورد، وجيدون سانشو، وأنثوني إيلانغا.

المصدر: وكالات