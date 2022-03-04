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صلاح يرد.. ما الفارق بين منتخب مصر وليفربول؟

الرياضة

صلاح يرد.. ما الفارق بين منتخب مصر وليفربول؟
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أكد النجم المصري محمد صلاح أنه لا يوجد اختلاف بين ما يقدمه مع منتخب بلاده وفريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ردا على الانتقادات حول ضعف أدائه مع منتخب "الفراعنة".

وقال محمد صلاح في مقابلة مع الفنانة المصري إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "DMC"، ردا على سؤال من أحد الجماهير، الذي مفاده "لماذا يختلف مستواك مع ليفربول عن نظيره في منتخب مصر؟"، إنه "لا يوجد أي اختلاف بين مستواي في ليفربول، وما أقدمه مع منتخب مصر".

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واستشهد بقوله "أرقامي مع منتخب مصر كبيرة، وتفوق أي لاعب سواء سابق أو حالي".

وأضاف محمد صلاح: "أنا ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ منتخب مصر (بعد حسام حسن). فكيف أكون مقصرا؟".

المصدر: وكالات 

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