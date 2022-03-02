المدرب الجزائري بلماضي يتعرض لهجمة فرنسية

تعرض المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي لهجمة شرسة من طرف صحيفة فرنسية على خلفية تصريحاته الأخيرة عن اللاعب الفرنسي حسام عوار نجم نادي أولمبيك ليون لكرة القدم.

وكشف جمال بلماضي خلال مؤتمره الصحفي الأخير، عن حصول محادثات مع حسام عوار المنحدر من أصول جزائرية، لإقناعه بتمثيل منتخب الجزائر "الخضر"، وهو ما رفضه اللاعب.

ونشرت جريدة "بوت فوتبال" الفرنسية، مقالا وصفت فيه بلماضي بالمدرب "الغاضب" والذي لم يتقبل رفض عوار لمقترحه، باعتباره فضّل تمثيل فرنسا رغم الإغراءات التي قدمت له من طرف الجزائر.

وأوضح المصدر بأن حسام عوار لا يفكر تماما في منتخب الجزائر، بل يسعى لاستعادة مكانته في تشكيلة منتخب فرنسا، خاصة مع اقتراب موعد نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

يذكر أن آخر لاعب من أصول جزائرية ضمه منتخب "الخضر" كان منذ عام 2017، وهو آدم وناس.

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة مضيفه الكاميروني في ذهاب الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية الموهلة إلى مونديال قطر، يوم الجمعة 25 مارس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب بينهما يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته، في الجزائر.

المصدر: وكالات