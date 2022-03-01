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قائد ليفربول يوجه صفعة لمحمد صلاح

الرياضة

قائد ليفربول يوجه صفعة لمحمد صلاح
AFP Attila KISBENEDEK
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تجاهل الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول زميله المصري محمد صلاح في التشكيلة المثالية للنجوم الذين جاورهم طيلة مسيرته الكروية، فيما وضع السنغالي ساديو ماني على دكة البدلاء.

وكشف ميلنر في حوار نقلته صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، عن التشكيلة المثالية من اللاعبين الذين لعب معهم طيلة مسيرته الكروية، وخلت منها الثنائي صلاح وماني، علما أنهما ساهما في تتويج ليفربول بمجموعة من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية التي اختارها جيمس ميلنر:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر-أرنولد، فيرجيل فان دايك، جوناثان وودغيت، أشلي كول

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خط الوسط: ديفيد سيلفا، ستيفن جيرارد، فرانك لامبارد

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو، آلان شيرر، سيرجيو أغويرو.

اللاعبون البدلاء: ريو فرديناند، ساديو ماني، ديفيد بيكهام.

المدرب: الألماني يورغن كلوب

المصدر: وكالات

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