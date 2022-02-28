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مانشستر يونايتد يجهز صفقة تحسبا لرحيل رونالدو

الرياضة

مانشستر يونايتد يجهز صفقة تحسبا لرحيل رونالدو
AP Rui Vieira
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كشفت شبكة "راي سبورت" الإيطالية في تقرير لها اليوم الاثنين عن البديل الأقرب لخلافة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، حال مغادرته في الصيف المقبل.

وارتبط اسم رونالدو (37 عاما) بمغادرة ملعب "أولد ترافورد"، عقب نهاية الموسم الجاري والانتقال للعب في الدوري الأمريكي، حال عدم تأهل فريق "الشياطين الحمر" إلى دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "راي سبورت - Rai Sport" الإيطالية، فإن النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي متصدر الدوري الإيطالي، هو الأقرب لتعويض الرحيل المحتمل لرونالدو في الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد يجهز صفقة تحسبا لرحيل رونالدو
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ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن نابولي لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو لرحيل هدافه النيجيري.

وأضاف التقرير، أن مانشستر يونايتد أجرى بالفعل اتصالا أوليا مع نابولي ووكيل اللاعب، للتعرف على سعره في الصيف، فأخبره نابولي أن قيمته الأولية تبلغ 100 مليون يورو.

المصدر: وكالات 

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