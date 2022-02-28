مرتضى منصور: كارتيرون اعترف بالتسجيل المنسوب له (فيديو)

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور فسخ عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بصورة ودية ومتحضرة، بالتراضي.

وقال مرتضى منصور، في فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كارتيرون اعترف بصحة التسجيل المنسوب له، وكلفت أمير مرتضى وجمال عبدالحميد بالبحث عن مدرب".

وأضاف رئيس الزمالك: "أنهينا عقد كارتيرون بالتراضي والحصول على شهر واحد فقط".

وتابع: "كارتيرون حضر إلى جلسة التحقيق أو الاستماع مثلما طلبت منه، وأجاب بكل صراحة حول التسريب أن ما بدر منه كان نوعا من الاندفاع، لأنه كان يشك في أنني أريد أن أجعله يرحل".

وعقد مسؤولو الزمالك جلسة مع المدير الفني الفرنسي، وتم الانفصال بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء التعاقد بشكل رسمي.

كان مرتضى منصور قرر تعيين الثنائي أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود، في الجهاز الفني للفريق بعد استبعاد مدحت عبدالهادي وأمير عزمي مجاهد.

وتوجه المدرب الفرنسي لسفارة بلاده في العاصمة المصرية القاهرة لتقديم شكوى ضد رئيس النادي، متهما إياه باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على معلومات خاصة ونشرها للرأي العام، وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان منصور نشر في أحد البرامج المصرية، مقطعا صوتيا مسربا لكارتيرون مع وكيله، يحمل في مضمونه مفاوضات بين المدرب وعدد من مسؤولي الأهلي السعودي.

وجاء ذلك التسريب، بعد ساعات من إحالة المدرب للتحقيق، وعقب خسارة النادي المصري أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي (1-3)، يوم السبت الماضي، على ملعب محمد الخامس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتولى باتريس كارتيرون تدريب الزمالك في مارس 2021 خلفا للمدرب جايمي باتشيكو، للمرة الثانية بعد ولايته الأولى بين ديسمبر 2019 وسبتمبر 2020، فترة فاز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

وقاد المدرب الفرنسي نادي الزمالك في 40 مباراة، فاز في 27 منها، مقابل 8 تعادلات، و5 هزائم.

وحصد كارتيرون لقب الدوري المصري مع الزمالك في الموسم الماضي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق فيوتشر، بعد غد الأربعاء، على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة حصدها من 9 مباريات.

المصدر: وكالات