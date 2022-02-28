الحارس المغربي بونو يصنع هدفا ويقود إشبيلية للفوز على بيتيس (فيديو)

تغلب إشبيلية على جاره وغريمه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان إشبيلية الطرف الأفضل في بداية المباراة واقتنص مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري، ركلة جزاء إثر عرقلته من حارس المرمى الدولي التشيلي كلاوديو برافو داخل المنطقة، فانبرى لها لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش بنجاح، في الدقيقة 25.

وساهم الحارس المغربي لنادي إشبيلية، ياسين بونو، في تسجيل فريقه للهدف الثاني، بعدما صنع كرة الهدف لمواطنه منير الحدادي، في الدقيقة 41.

وانتظر ريال بيتيس الوقت بدل الضائع (90+4)، لتقليص الفارق عبر سيرخيو كاناليس من ركلة حرة مباشرة أسكنها على يسار حارس المرمى المغربي بونو.

وبعد هذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 54 نقطة في مركز الوصافة للدوري الإسباني، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 46 نقطة في المركز الثالث.

المصدر: وكالات