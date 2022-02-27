رسالة غامضة من مبابي لباريس والريال

ألمح كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان إلى إمكانية تجديد عقده مع النادي الفرنسي بإشارة جديدة.

سجل مبابي ثنائية قادت فريقه للفوز على سانت إيتيان (3-1) مساء السبت، في الدوري الفرنسي، رافعا رصيده إلى 156 هدفا، يتساوى بها مع زلاتان إيراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي الحالي، كثاني أفضل هداف في تاريخ بي إس جي.

وبسؤاله عن تطلعه لكسر الرقم القياسي المسجل باسم إدينسون كافاني (200 هدف)، رد كيليان: "سنرى كيف تسير الأمور".

وأضاف المهاجم الشاب: "لكن بالطبع كونك الهداف التاريخي لسان جيرمان، فهو إنجاز لا يمكن تجاهله، سنرى ما سيحدث".

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وعن لافتات جماهير النادي الفرنسي التي تطالبه بالبقاء، قال: "من الجيد أن يحظى اللاعب بحب الجماهير، نحن نلعب من أجلهم، بالطبع الأرقام والاحصائيات مهمة ولكن ترك بصمة في ذاكرة الناس هو جزء من كتابة تاريخك في تلك الرياضة، لقد أحببت ما قاموا به وأشكرهم عليه".



ويحتاج كيليان مبابي لتسجيل 44 هدفا للوصول لهذا الإنجاز، بينما يتبقى لسان جيرمان 12 مباراة في الدوري، و6 مباريات على الأكثر في دوري الأبطال، حال وصول فريقه للمباراة النهائية.

يذكر أن مبابي سيغيب عن المواجهة المقبلة في الدوري ضد نيس، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وبالتالي، بإمكانه الرحيل مجانا مع بداية يوليو مع شائعات كثيرة حول توقيعه مع ريال مدريد.

المصدر: "وكالات"