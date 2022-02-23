"تويتر" يضيف رمز "الماعز" لـ"هاشتاغ" كريستيانو رونالدو

أضاف موقع "تويتر" الرمز التعبيري (الإيموجي) الماعز (GOAT) الذي يشير اختصارا لكلمة "الأفضل على مر التاريخ" مع لقب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي حال كتابة لقب رونالدو المختصر وهو CR7# على "تويتر" ستظهر بجانبه صورة "الماعز"، اختصارا لجملة Greatest of all times.

واعتبر عشاق النجم البرتغالي الأمر اعترافا بأن " الدون" اللاعب "الأفضل على مر التاريخ".

وارتبط الرمز التعبيري GOAT بالنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو طوال السنوات القليلة الماضية.

وقام ميسي بجلسة تصوير خاصة قبل بضع سنوات، يظهر فيها مع ماعز دلالة على أنه الأعظم في التاريخ.

أما رونالدو، فرد عليه بقص لحيته على هيئة الكبش أو الماعز خلال مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2018، ليحتفل بأهدافه منذ ذلك الوقت بالإشارة لذقنه، بهدف نعت نفسه بالأعظم في التاريخ.

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وأعرب رونالدو مؤخرا عن فرحته الكبيرة بعد وصوله إلى رقم قياسي من أعداد المتابعين له على موقع "إنستغرام" تجاوز 400 مليون، ليصبح أكثر شخص في العالم متابعة عبر موقع "إنستغرام".

المصدر: "وكالات"