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الكشف عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه محمد صلاح لظهوره في "صاحبة السعادة"

الرياضة

الكشف عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه محمد صلاح لظهوره في
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ذكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، سيتم إذاعة المقابلة على حلقتين، الأولى ستبث في الأسبوع الأول من مارس المقبل والثانية في نهاية الشهر ذاته.

وتم تصوير المقابلة في ديسمبر الماضي قبل توجه صلاح إلى الكاميرون رفقة "الفراعنة" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتمحورت المقابلة في أغلبها عن حياة صلاح وكيف شق طريقه للوصول إلى العالمية والحديث عن أسرته ودورها في نجاح تجربته الاحترافية.

المصدر: وكالات

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