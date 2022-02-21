الكشف عن المبلغ الخيالي الذي تقاضاه محمد صلاح لظهوره في "صاحبة السعادة"
ذكرت العديد من وسائل الإعلام المصرية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.
وحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، سيتم إذاعة المقابلة على حلقتين، الأولى ستبث في الأسبوع الأول من مارس المقبل والثانية في نهاية الشهر ذاته.
وتم تصوير المقابلة في ديسمبر الماضي قبل توجه صلاح إلى الكاميرون رفقة "الفراعنة" للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
إحنا ولا يهمنا .. أبو صلاح عندنا! 👌😍— dmctv (@dmctv) February 17, 2022
انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا على dmc pic.twitter.com/Scv3jSu2EO
محمد صلاح تقاضى 16 مليون جنيه مقابل الظهور في برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس pic.twitter.com/e0yQg1drfQ— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 21, 2022
وتمحورت المقابلة في أغلبها عن حياة صلاح وكيف شق طريقه للوصول إلى العالمية والحديث عن أسرته ودورها في نجاح تجربته الاحترافية.
يُعرض قريبًاhttps://t.co/d2ikUG4gAS— FilFan.com (@FilFan) February 21, 2022
المصدر: وكالات
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