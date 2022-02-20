 
مباشر

مانشستر يونايتد يقسو على ليدز برباعية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

مانشستر يونايتد يقسو على ليدز برباعية في عقر داره (فيديو)
Globallookpress Mark Cosgrove/News Images via ww
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sfp4

حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل رباعية "الشياطين الحمر" كل من هاري ماغواير والبرتغالي برونو فيرنانديز والبرازيلي فريد والسويدي أنطوني إلانغا في الدقائق 34 و45+5 و70 و88 على الترتيب، فيما سجل ثنائية أصحاب الأرض الإسباني رودريغو مورينو والبرازيلي رافينها في الدقيقتين 53 و54 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا