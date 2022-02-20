مانشستر يونايتد يقسو على ليدز برباعية في عقر داره (فيديو)
حقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتناوب على تسجيل رباعية "الشياطين الحمر" كل من هاري ماغواير والبرتغالي برونو فيرنانديز والبرازيلي فريد والسويدي أنطوني إلانغا في الدقائق 34 و45+5 و70 و88 على الترتيب، فيما سجل ثنائية أصحاب الأرض الإسباني رودريغو مورينو والبرازيلي رافينها في الدقيقتين 53 و54 على التوالي.
A 6️⃣ goal thriller at a rain soaked Elland Road ends with @ManUtd taking all three points 🔥#LEEMUNpic.twitter.com/80JGoVF4b5— Premier League (@premierleague) February 20, 2022
وبهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
#LEEMUN#PL— Faster Goal @FA_GO7 (@Hql6Mys) February 20, 2022
ليدز 2 × 2 مانشستر يونايتد | هددددف فريد HD🎥
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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/PZIM4PE2Kl
#LEEMUN#PL— Faster Goal @FA_GO7 (@Hql6Mys) February 20, 2022
ليدز 2 × 4 مانشستر يونايتد | هددددف ايلانجا HD🎥
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to never miss any goal Follow @FA_GO7pic.twitter.com/NEWRCvSimh
ليدز يونايتد يعادل مانشستر في دقيقتين وجنون عصام الشوالي🔥🤩#مانشستر_يونايتد_ليدز#الدوري_الانجليزي@jmusfarpic.twitter.com/3SPPr5SbSo— مسفر سبورت (@sbwrt_msfr) February 20, 2022
المصدر: RT
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