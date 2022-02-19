ميسي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة نانت

كشف مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قائمة فريقه التي ستخوض المباراة ضد نانت المقررة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا، جاء على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، إضافة إلى النجم البرازيلي نيمار.

Le groupe pour le déplacement à Nantes ! 🔛🗒️#FCNPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 19, 2022

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي: نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، بيرنات، ديالو، فينالدوم، هيريرا، دانيلو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه.

وخرج من القائمة، الثنائي المصاب، سيرخيو راموس، ولياندرو باريديس، إضافة إلى كولين داغبا، وليفن كورزاوا، لأسباب فنية.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونانت، مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينيتش، على أرضية ملعب "لا البوجوار"، معقل نانت.

تجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان يغرد منفردا في صدارة الدوري الفرنسي بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مارسيليا.

المصدر: وكالات