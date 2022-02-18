لا غالب ولا مغلوب في مواجهة الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري الأبطال

حسم التعادل السلبي مباراة الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

🔴| لقطات من تعادل الأهلي والهلال السوداني ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 🦅#يلا_يا_أهلي#افريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/Dl1DPtJBfY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 18, 2022

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وجمع الهلال أول نقطة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل.

كما حصل الأهلي الذي لم يلعب في الجولة الأولى لانشغاله بمنافسات كأس العالم للأندية، على أول نقطة.

يذكر أن الأهلي (بطل إفريقيا) أحرز برونزية مونديال الأندية بعد فوزه العريض على الهلال السعودي (بطل آسيا) برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث.



المصدر: RT