أبو تريكة يوجه نصيحة لصلاح

وجه نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، نصيحة إلى مواطنه محمد صلاح، بشأن المفاوضات الدائرة حاليا لتجديد عقده مع ليفربول، كاشفا عن رغبة "مو" في الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وقال أبو تريكة خلال الأستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وبيرنلي على قناة "بي إن سبورتس"، أمس الأحد، إن "هناك مفاوضات (بين صلاح وليفربول). ويجب على النادي الاستجابة لرغبات النجم المصري" الذي ينتهي عقده مع "الريدز" في صيف العام 2023.

وأضاف: "صلاح قدم طلباته وما زالت المفاوضات جارية مع ليفربول.. صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا وليفربول ما زال يمتلك عقده ولا بد أن يتمسك به ويلبي طلباته خاصة أن رغبته هي الاستمرار مع الفريق".

وتابع أبو تريكة: "صلاح أصبح أسطورة من أساطير ليفربول، استقبال الجماهير له في مباراة ليستر (بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا) كان استقبالا أسطوريا، وأعتقد أن الوضع الحالي لريال مدريد وبرشلونة سيجعل صلاح يفكر ألف مرة قبل الرحيل عن ليفربول من أجل الانضمام إلى أحد العملاقين الإسبانيين".

وأتم: "بقاء صلاح مع ليفربول أفضل له في الفترة الحالية وأعتقد أن المفاوضات مع ليفربول في مراحلها النهائية".

وكان صلاح، شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، وساهم في بلوغ "الفراعنة" المباراة النهائية قبل خسارتهم بركلات الترجيح أمام السنغال.

وبعد مشاركته الإفريقية، خاض صلاح مباراتين مع ليفربول أمام ليستر سيتي وبيرنلي، ولم يهز فيهما الشباك، لكنه ما زال يحافظ على صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه.

المصدر: "بي إن سبورتس"