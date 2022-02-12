شاهد أهداف مباراة تشيلسي وبالميراس في نهائي مونديال الأندية
يستضيف ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في هذه الأثناء نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بين تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي.
وافتتح "البلوز" باب التسجيل عن طريق نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو برأسية متقنة في الدقيقة الـ55 من عمر اللقاء.
هدف تشيلسي الأول لوكاكو 🔥🔥pic.twitter.com/2MS0jw5gJ8— professor || نمشي UHP99 (@UHP98) February 12, 2022
هدف لوكاكو#تشيلسي_بالميراس#كأس_العالم_للأندية_2021— 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑞 (@HD27K) February 12, 2022
pic.twitter.com/Xb4ayYU9h7
ورد بالميراس بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها بنجاح رافائيل فيغا في الدقيقة الـ64.
هدف رافا التعادل بالميراس#تشيلسي_بالميراس#كأس_العالم_للأندية_2021— 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑞 (@HD27K) February 12, 2022
pic.twitter.com/IcjT1McR3W
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.
وفي الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الإضافي الثاني سجل تشيلسي هدف التقدم 2-1 من ركلة جزاء.
ويتطلع تشيلسي إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر النهائي في عام 2012 أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف دون مقابل.
كما يستهدف بالميراس هو الآخر في مشاركته الثانية التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حل رابعا في نسخة العام الماضي بعد خسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح.
وتأهل تشيلسي إلى النهائي بعد التغلب على الهلال السعودي بطل آسيا بهدف دون مقابل، فيما تفوق بالميراس على الأهلي بطل إفريقيا بهدفين نظيفين.
يذكر أن الأهلي المصري أحرز المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على الهلال السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم على ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
المصدر: RT
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