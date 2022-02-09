تشيلسي يفتتح التسجيل بشباك الهلال في نصف نهائي مونديال الأندية (فيديو)
AFP Giuseppe CACACE
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افتتح تشيلسي الإنجليزي باب التسجيل في المباراة التي تجمعه في هذه الأثناء مع الهلال السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وسجل هدف "البلوز" البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.
#الهلال_تشيلسي— محمد عسيري (@mhmdsyr83756361) February 9, 2022
هدف تشيلسي الأول عن طريق لوكاكو pic.twitter.com/bYaCDlwNxC
وسيتنافس الفائز على رفع كأس البطولة مع بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري بطل إفريقيا بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.
في المقابل، سيلعب الخاسر مع الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.
المصدر: RT
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