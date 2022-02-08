حكيم زياش: لن أعود إلى المنتخب المغربي (فيديو)

أعلن المغربي حكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء قراره بعدم تمثيل منتخب "أسود الأطلس" مرة أخرى.

وقال زياش في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية على هامش مشاركة فريقه تشيلسي بكأس العالم للأندية في الإمارات: "لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع تشيلسي".

حكيم زياش: لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع #تشيلسي#المونديال_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HTTADYCkVG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 8, 2022

ولم يشارك زياش مع منتخب "أسود الأطلس" في كأس الأمم الإفريقية، التي استضافتها الكاميرون مؤخرا، بقرار من المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.

"I will not return to the national team.”



After being left out of the AFCON squad, Hakim Ziyech has announced his retirement from the Moroccan national team. pic.twitter.com/gpK8FunqVc — B/R Football (@brfootball) February 8, 2022

Hakim Ziyech has announced his retirement from international football with Morocco aged just 28. pic.twitter.com/WHoRURWg2y — ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2022

وكانت العديد من التقارير قد ذكرت أن زياش شعر بالصدمة والحزن الشديد بعد حديث صحفي لخليلوزيتش عقب خروج المغرب من كأس إفريقيا، حيث قال المدرب البوسني: "لن أسمح بعودة زياش للأسود، لن أسامحه، سامحته مرتين، لن أذهب لطلب الصفح منه مثلما فعل المدرب السابق".

وما زاد من حزن زياش عدم دفاع الاتحاد المغربي لكرة القدم عنه بعد تصريحات المدرب، ما دفعه للتفكير جديا في الاعتزال الدولي رغم أنه ما زال يبلغ 28 عاما من عمره.

المصدر: ADSportsTV/twitter