شاهد أهداف مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

تغلب بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وافتتح بالميراس باب التسجيل عن طريق نجمه رافائيل فيغا في الدقيقة الـ39 من عمر المباراة.

وعزز الفريق البرازيلي تقدمه بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إيدواردو بيريرا رودريغيز في الدقيقة الـ49.

ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ81 بعد طرد أيمن أشرف لتدخله العنيف على البرازيلي روني.

وسيتنافس بالميراس على رفع كأس البطولة مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا مع تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، سيلعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

المصدر: RT