اتحاد الجودو المصري يتعاقد مع مدرب روسي

أنهى مسؤولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد، إجراءات التعاقد مع الخبير الروسي ألكسندر ميخائلين، لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

ووصل المدير الفني الجديد للمنتخب إلى القاهرة الاثنين، وكان في استقباله مرزوق محمد.

وقرر رئيس مجلس إدارة الاتحاد في وقت سابق، تعيين 3 أبطال سابقين ضمن الجهاز الفني للمنتخب وهم، حاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي، من أجل توفير كل سبل النجاح للمنتخب واللاعبين المصريين.

من جانبه أكد مرزوق محمد، أن التعاقد مع الخبير الروسي لتدريب المنتخب خطوة مهمة في خطة النهوض بالمستوى الفني للمنتخبات واللاعبين.

وتابع: "الخبير الروسي يمتلك مسيرة مميزة لاعبا ومدربا، وحقق العديد من الإنجازات والنجاحات، وسيكون له دور بارز في النهوض بمستوى المنتخب الوطني".

AFP

وحقق الخبير الروسي نتائج مميزة خلال مسيرته الرياضية، أبرزها ميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012، بالإضافة إلى 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وبرونزيتين في بطولات العالم.

المصدر: kooora