أبو تريكة يعلق على خسارة مصر لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال

علق محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على خسارة "الفراعنة" أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مطالبا اللاعبين بالتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه على "تويتر"، تعليقا على المباراة:"كنّا نطمع ونأمل في اللقب الثامن، ولكنها كرة القدم!، شكرا على العطاء وبذل المجهود".

وتابع:"عهد بيننا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد في كأس العالم 2022، ولكم منّا كل الدعم والمساندة، قطر-2022 في انتظاركم يا رجالة مصر، شكرا لكم".

كنّا نطمع ونأمل فى اللقب الثامن ولكنها كرة القدم شكرا على العطاء وبذل المجهود ..عهد بينا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد فى كأس العالم ٢٠٢٢ ولكم منّا كل الدعم والمساندة .قطر٢٠٢٢فى انتظاركم يا رجالة مصر..شكرا لكم🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 6, 2022

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وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيتجدد اللقاء بين منتخبي مصر والسنغال، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر- 2022، في مباراتين 24 و29 مارس المقبل.

المصدر: RT