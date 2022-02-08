 
مباشر

أبو تريكة يعلق على خسارة مصر لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال

الرياضة

أبو تريكة يعلق على خسارة مصر لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/scfg

علق محمد أبوتريكة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، على خسارة "الفراعنة" أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مطالبا اللاعبين بالتأهل إلى مونديال قطر 2022.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه على "تويتر"، تعليقا على المباراة:"كنّا نطمع ونأمل في اللقب الثامن، ولكنها كرة القدم!، شكرا على العطاء وبذل المجهود".

وتابع:"عهد بيننا وبينكم تعوضوا جمهور مصر بالتواجد في كأس العالم 2022، ولكم منّا كل الدعم والمساندة، قطر-2022 في انتظاركم يا رجالة مصر، شكرا لكم".

إقرأ المزيد
أبو جبل: هذا ما دار بين صلاح وماني قبل ركلة الجزاء في أمم إفريقيا
أبو جبل: هذا ما دار بين صلاح وماني قبل ركلة الجزاء في أمم إفريقيا

وخسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسيتجدد اللقاء بين منتخبي مصر والسنغال، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر- 2022، في مباراتين 24 و29 مارس المقبل.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا