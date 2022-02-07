زيدان يضع شرطا لتدريب باريس سان جيرمان

اشترط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من أجل تولي قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، إن زيدان وضع على طاولة المفاوضات، كأول مطالبه قبل قيادة باريس، التعاقد مع لاعب بعينه، وهو كريستيانو رونالدو، مستغلا حالة عدم السعادة التي يمر بها البرتغالي مع مانشستر يونايتد.

Zidane poised to takeover at PSG with Rumours suggesting pochettino could leave the club. It is said Zidane has made Cristiano Ronaldo his priority signing in case he takes over in France. pic.twitter.com/14e2KejQgG — Mr.Kyunda (@Iamzsekk92) February 4, 2022

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ووفقا للصحيفة، فإن "زيزو" يعتبر كريستيانو، الذي أكمل لتوه عامه الـ37، عنصرا حاسما لا بد من ضمه، إضافة لعلاقتهما القوية سواء داخل أو خارج الملاعب.

وسبق لبي إس جي أن حاول ضم كريستيانو في السابق، لكنه لم ينجح في إقناعه بالانتقال إلى صفوفه.

لكن بحسب الصحافة الإنجليزية، فإن "الدون" يبدو مقتنعا هذه المرة بالتجربة، وإمكانية اللعب إلى جانب الثنائي الناري، المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وتشير وسائل الإعلام أيضا إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، هو الاسم الأوفر حظا، والمدعوم من قبل السير أليكس فيرغسون، لقيادة مانشستر يونايتد الذي يمر بمرحلة نتائج سيئة هذا الموسم، ولم يقدم أداء مقنعا مع مدربه الحالي، الألماني رالف رانجنيك.

المصدر: "وكالات"